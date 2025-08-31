9月9日「クリスピー･クリームの日」一番人気のオリグレが99円に【クリスピー･クリーム･ドーナツ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(以下KKDJ)は、2025年9月9日「クリスピー･クリームの日」を記念し、全国の直営店舗(小売店及び催事除く)で特別キャンペーン「KRISPY KREME WEEK」を開催する。実施期間は9月3日から9月9日までの7日間。

「KRISPY KREME WEEK」は、KKDJが毎年9月9日を「クリスピー･クリームの日」と定め、顧客への感謝を表す目的で実施しているもの。2025年は、KKDJの主力商品「オリジナル･グレーズド」を99円で販売する特別企画のほか、アプリ会員限定のお得なクーポン配信、時間･店舗限定でのみ体験できる「できたてオリグレ」のプレゼントを実施する。

※記事中の記載価格はいずれも税込。

〈9月9日限定、オリグレを特別価格99円で提供〉

9月9日「クリスピー･クリームの日」限定で、通常216円(テイクアウト)の「オリジナル･グレーズド」を、99円(イートイン101円)で販売する。販売数量は全店合計9,900個で、各店舗の上限数に達し次第、通常価格での販売となる。特別価格での購入は、1組につき3個まで。4個目以降は通常価格となる。

【実施日時】

2025年9月9日限定

【対象商品】

オリジナル･グレーズド

【特別価格(税込)】

99円(イートイン:101円)

※通常価格216円(イートイン:220円)

【販売数量】

全店合計9,900個

【実施店舗】

クリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗(イベント･催事店舗を除く)

KKDJ「オリジナル･グレーズド」

〈アプリ会員限定「ダズン ハーフ」割引クーポン配信〉

9月3日には、公式アプリ「Krispy Kreme for APP」で、「オリジナル･グレーズド ダズン ハーフ」の特別クーポンを配信する。有効期限は、9月3日から9月9日までの7日間。クーポンを利用することで、通常価格1,188円(イートイン:1,210円)のところ、990円(イートイン1,008円)で購入できる。クーポンは期間中何度でも利用可能。

※一部店舗(Mercedes me Haneda Airport店、催事店舗等)およびデリバリーサービスは対象外。

KKDJ「オリジナル･グレーズド ダズン ハーフ 特別クーポン」

〈ドーナツシアター店舗限定「できたてオリグレ」プレゼント〉

ドーナツシアター店舗の東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、船橋ららぽーとTOKYO-BAY店では、9月5日13時から15時までの時間帯に商品を1点以上購入した人に「できたてオリグレ」を1個プレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了。

KKDJ「できたてオリグレ」イメージ

■クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン「KRISPY KREME WEEK」