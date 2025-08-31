横山裕に城島茂＆森本慎太郎（SixTONES）がパワー飯を差し入れ！「うまい！めっちゃうまい」
城島茂と森本慎太郎（SixTONES）が、『24時間テレビ48』チャリティーランナー横山裕（SUPER EIGHT）に福島県産食材を使ったパワー飯を差し入れした。
■横山裕は『鉄腕DASH』のロケと勘違い
日本テレビ系で現在放送中の『24時間テレビ48』。福島県の浪江町の帰還困難区域を訪れた城島茂と森本慎太郎は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材した。
そこで出会った「じゅうねん（エゴマ）」と「サムライガーリック」と呼ばれるニンニクのふたつの絶品食材で、いつも『鉄腕DASH』で共にロケに出ているチャリティーランナー横山裕にパワーのつく絶品差し入れをした。
休憩中にふたりのサプライズを受けた横山は、リーダーと森本の顔を見て『鉄腕DASH』のロケと勘違い。ふたりの心のこもった、焼きおにぎりにじゅうねん（エゴマ）がかかった「冷やし茶漬け」を食べて「うまい！ めっちゃうまい」と喜んだ。
城島は2014年のチャリティーランナー。そのときまさに両国・国技館で『24時間テレビ』に出演し、リーダーのゴールを待っていた横山は、先輩の走りきる姿に感動したという。「リーダーが走った101キロを超えたい」と語っていた横山のこれからの走りがますます楽しみだ。
■番組情報
日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』
08/30（土）、08/31（日）
総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）
チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）
スペシャルサポーター：イモトアヤコ
■関連サイト
横山裕 「マラソン子ども支援募金」の詳細はこちら
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/24h/