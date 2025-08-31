ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと対戦し、1－6で敗戦。前日に続いて打線が繋がらずに連敗を喫した。

パドレスと激しい争いを繰り広げるなか痛い連敗となった首位チーム。地元メディアは怪我から復帰間際のスラッガーの存在を取り上げている。

■エドマン、キム・へソンらも復帰へ

ドジャースは29日（同30日）からのダイヤモンドバックス戦にブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手というエース格をそれぞれ指名し好投を見せたものの、打線が繋がりを欠き連敗。デーブ・ロバーツ監督が試合後苦言を呈したように、攻撃陣には奮起が求められる。

そんななか、現地メディア『ドジャース・ネーション』が言及したのが怪我からの復帰間際となっているスラッガーの存在。右腹斜筋の張りのため故障者リスト（IL）入りしているマックス・マンシー内野手について取り上げている。

記事内では当初、9月2日（同3日）からのパイレーツ戦からの復帰が想定されていたマンシーが風邪の症状を訴えたため、1カード後となる5日（同6日）からのオリオールズ戦からの合流になることを示唆。ロバーツ監督も「少し遅れるが、ボルチモアがまだ（マンシー復帰の可能性として）残っていること期待している。どうなるか見てみよう」とその事実を否定していない。

マンシーは今季89試合に出場し打率.258、17本塁打、64打点を記録しており、強力打線の一角を担ってきた。記事では「7月上旬にマンシーが膝の怪我で戦線離脱して以来、ドジャースは打撃不振に陥っている」と苦しい現状に触れながら、「来週末のマンシーの復帰により、シーズン終盤までにドジャースの攻撃面の苦戦が解決されることが期待される」と起爆剤としての役割を求めているとしている。

ドジャースは攻撃陣ではトミー・エドマン内野手やキム・へソン内野手といった選手も9月からの復帰が予定されており、苦戦を強いられている現状を打破する存在が待たれる。そんななか、長打力や出塁率で違いを出せるマンシーが来週末に復帰できるのかは注目となる。