DeNA―中日

プロ野球・中日の上林誠知外野手が、30日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦で3安打3打点と活躍。5打数2安打1打点だった前日に続いて躍動した中、ネット上のファンは8回の適時二塁打に熱視線を浴びせている。

巧みな技術が光った。3-3の同点で迎えた8回1死一、二塁の第4打席。DeNA森原の2球目を左翼へ流し打ちし、走者一掃の2点適時二塁打に。好機でしっかりと結果を残し、この日は3安打と好調ぶりを見せつけた。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが実際の映像を公開。流し打ちの技術に、X上では「もう職人レベル」「ほんまに勝負強い」「あんな冷静に、当然のようにちょこっと流し打ちされたらたまらん」と感嘆の声が寄せられた。

前日は15号ソロを含む5打数2安打1打点で、9-8での逆転勝利に貢献。この日も4打数3安打3打点と勢いを見せつけた。2023年オフにソフトバンクから戦力外通告を受け、中日に移籍。30歳の上林に「頭が上がりません」「持ってるポテンシャルが別次元」「天才的な選手」といった感服の声も上がっていた。

今季は打率.281、15本塁打、26盗塁ともはや欠かせない戦力。中日は8回裏に追い付かれたものの、延長11回にブライトの適時二塁打などで4点を加え、9-7で勝利した。



（THE ANSWER編集部）