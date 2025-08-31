Í¥¾¡¤Î¾åÌçÂçÍ´¤é¤¬ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ø¡¡ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï31Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÂçÄÌ¸ø±àÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¾åÌçÂçÍ´¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬2»þ´Ö11Ê¬36ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏÁêÍÕÄ¾µª¡ÊÃæÅÅ¹©¡Ë¡¢3°Ì¤ÏÊ¡ÅÄÍµÂç¡ÊÀÐÀîÎ¦¶¨¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ïºä¸ý°¦ÏÂ¡Ê¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤¬2»þ´Ö31Ê¬50ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏÃÓÆâºÌÇµ¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï±ÊÍ§Í¥²í¡Ê¥á¥â¥ê¡¼¥É¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¾åÌç¡¢ÁêÍÕ¡¢Ê¡ÅÄ¡¢½÷»Ò¤Ïºä¸ý¤ÈÃÓÆâ¤¬ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÄê¤á¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢2027Ç¯½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£