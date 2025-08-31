レクサス新「2人乗り“超高級スポーツ”モデル」登場！ 470馬力超え「V8 NA」5リッターエンジン×「超・豪華インテリア」の“ラグジュアリークーペ”「LC」一部改良でどこが変わった!?

「クーペ」「コンバーチブル」にそれぞれ特別仕様車を設定

レクサスは2025年7月24日、「LC」の一部改良を実施しました。

走行性能を向上させる改良が加えられたほか、新たな特別仕様車も設定されています。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス新「“超高級”モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

それぞれどのような点が変わったのでしょうか。

専用「マットクリア塗装」のボディカラーも精悍！ レクサス新「2人乗り“超高級スポーツ”モデル」とは

LCは、2012年のデトロイトモーターショーで発表されたコンセプトカー「LF-LC」をもとに開発された大型のクーペ／コンバーチブルです。

2017年に登場した際には、発売から1か月で目標を大きく超える約1800台を受注するなど、レクサスの新たなフラッグシップモデルとして注目を集めました。

LCのボディサイズは全長4770mm×全幅1920mm×全高1345mm、ホイールベース2870mmとなっています。

また、新開発のFRプラットフォーム「GA-L」の採用にくわえ、徹底した低重心化や軽量化により、デザイン性と走行性能を両立させています。

パワーユニットは、3.5リッターV型6気筒とモーターを有段ギアで組み合わせた「マルチステージハイブリッドシステム」車（以下、ハイブリッド車）と、最高出力477ps・最大トルク540Nmを誇るパワフルな5リッターV型8気筒自然吸気エンジンと10速ATを組み合わせたガソリン車の2タイプを用意します。

エクステリアは、低いフロントノーズからリヤフェンダーへ流れる造形を特徴としており、優雅さと先進性を感じさせます。

インテリアは水平基調のデザインが採用されており、素材やカラーの組み合わせによってオーナーの好みに合わせた空間を構成することが可能です。

では、2025年7月24日におこなわれた今回の一部改良では、どういった部分に手が加えられたのでしょうか。

最大の変更点は、ボディ剛性の強化です。

具体的には、ドアストライカの構造変更により剛性感が高められたことで、優れた操縦安定性と、ドライバーのステアリング操作にクルマが素直に応える車両応答性の向上が図られています。

これにより、レクサスならではの乗り味である「レクサス ドライビング シグネチャー」がさらに深化したといいます。

また、今回の一部改良にあわせて、ガソリン車の「LC500」と「LC500コンバーチブル」に特別仕様車「PINNACLE（ピナクル）」が設定されています。

「最高峰」「頂上」を意味するというピナクルは、一体成型フロントバンパーカナードや専用固定式リアウイングにより、高い空力性能と運動性能が確保されています。

またLC500“ピナクル”には、剛性に優れた構造のリアアルミ中空サスペンションメンバーが搭載されたほか、DRS（Dynamic Rear Steering）との高い親和性により、高次元で安定性と軽快さが両立されています。

LC500コンバーチブル“ピナクル”では、初採用の専用固定式リアウイングにより、オープンにした時の乗り心地や直進安定性、操縦安定性が高められています。

さらにいずれのモデルにも専用チューニングが施されています。

そのほかピナクルのエクステリアは、専用のブラックスパッタリング塗装の鍛造アルミホイールをはじめ、各パーツがブラックで統一されるなどの特徴があります。

マットクリア塗装のボディカラーとインテリアカラーはそれぞれ専用色とし、LC500“ピナクル”は「朧銀（おぼろぎん）／ブラック＆ホワイト」の組み合わせ、LC500コンバーチブル“ピナクル”は「ニュートリノグレー／サドルタン＆ホワイト」となります。

一部改良を施したLCの価格（消費税込み）は、ハイブリッド車「LC500h」が1455万円から、LC500が1410万円から、LC500 コンバーチブルが1555万円です。

また特別仕様車のLC500 ピナクルとLC500コンバーチブル ピナクルはそれぞれ1780万円となっています。

※ ※ ※

毎年のように改良がおこなわれているLCですが、2017年の登場からすでに8年あまりが経過しており、次期モデルの登場が気になるタイミングとなっています。

ただし現時点では、LCのフルモデルチェンジについてレクサスからの公式なアナウンスはありません。