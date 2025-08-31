¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥à¡¼¥¡¼¤¬¸«¤¨¤º...¡×¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬5²óÄËº¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤òÀâÌÀ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ»°¤Î¹¥µ¡À¸¤«¤»¤ºÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ
¡þMLB ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹6-1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤¬¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°ÇÔ¡£¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¯¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¡£
5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤â¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£Â³¤¯1ÈÖ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤ØÈôµ÷Î¥½½Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥ë¥ë¥Ç¥¹¡¦¥°¥ê¥¨¥ëÁª¼ê¤Î¹¥ÊÖµå¤Ë²Ã¤¨¡¢3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¥±Áª¼ê¤¬ËÜÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤Þ¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥±Áª¼ê¤Ï¡Ö¥à¡¼¥¡¼(¥Ù¥Ã¥Ä)¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥à¡¼¥¡¼¤¬¸«¤¨¤º¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥»¡¼¥Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄËº¨¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÈ×°Ê¹ßºÆ»°¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤â¡¢7²ó¤Î1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¡£ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¡¢1¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£