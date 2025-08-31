「プライベート感がうれしい」竹内涼真、あくびするレアショット披露！ 妹とのリラックス写真に反響
俳優の竹内涼真さんは8月31日、自身のInstagramを更新。妹でモデル系インスタグラマーのたけうちほのかさんとのツーショットを公開しました。
【写真】竹内涼真、あくびするレアショットに反響！
この投稿にファンからは、「本当に仲良しでうらやましい プライベート感がうれしい」「全力のあくびまでみせてもらえてるなんて、もう幸せ過ぎます！」「あくびしてもかっこいいとかどういうこと⁉」「頭の上のキティちゃんのサンダルがなぜか気になる」「あくびかわいい」「大人になっても仲良いのすてき」「リラックス感あふれるきょうだいのショットをありがとう」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「あくびかわいい」涼真さんは「7:3って感じで居るな 弟が7 妹が3」とつづり、4枚の写真を投稿しました。1枚目では、ほのかさんとのツーショットを公開。スマホを眺めるほのかさんの隣で、涼真さんは大きなあくびをしており、プライベート感あふれるリラックスした様子がうかがえるレアショットです。
「大好きな竹内兄弟」涼真さんは24日の投稿で、歌手で実弟・竹内唯人さんとのツーショットを公開。コメントでは、「大好きな竹内兄弟」「すっごくいい笑顔」「どちらもいい男」との声が寄せられています。仲の良いきょうだいの様子に思わずほっこりしますね。
