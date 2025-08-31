城島茂＆SixTONES森本慎太郎、チャリティーランナー・SUPER EIGHT横山裕にサプライズで“差し入れ”「めっちゃうまい」【24時間テレビ48】
【モデルプレス＝2025/08/31】8月30日から31日にかけて放送中の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。31日、城島茂とSixTONESの森本慎太郎が、チャリティーマラソンに挑戦中のSUPER EIGHTの横山裕に福島県産食材を使った“パワー飯”を差し入れした。
【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人
同番組で福島県の浪江町の帰還困難区域を訪れた城島と森本は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材。そこで出会った「じゅうねん（エゴマ）」と、「サムライガーリック」と呼ばれるニンニクという2つの絶品食材で、いつも「鉄腕DASH」でともにロケに出ているチャリティーランナー横山に、パワーのつく絶品の差し入れを用意した。
休憩中に2人のサプライズを受けた横山は、城島リーダーと森本の顔を見て「鉄腕DASH」のロケと勘違い。2人の心のこもった、焼きおにぎりにじゅうねん（エゴマ）がかかった「冷やし茶漬け」を食べ、「うまい！めっちゃうまい」と喜んだ。
城島は2014年のチャリティーランナー。そのとき武道館で同番組に出演し、城島のゴールを待っていた横山は、先輩の走りきる姿に感動したという。「リーダーが走った101kmをこえたい」と語っていた横山のこれからの走りも見どころとなっている。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
