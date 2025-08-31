宮城県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「鳳鳴四十八滝」、堂々の1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「夏に行きたい滝（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「宮城県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋保温泉とセットで訪れたい場所で遊歩道で自然を感じながら滝のしぶきを近くで感じたい」（20代女性／埼玉県）、「滝見台からの眺めも良く、滝壺近くまで下りることもできる。夏でも涼しい」（40代女性／愛知県）、「日本三大瀑布の一つにも数えられる秋保大滝。展望台から眺める滝は迫力がありつつも美しさに圧倒されます」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「夏に行きたい滝（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「宮城県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鳳鳴四十八滝／33票青葉区作並字棒目木の山あいを流れる鳴瀬川の上流には、大小さまざまな滝が連なる「鳳鳴四十八滝」がひっそりと広がっています。川沿いの遊歩道を歩くと次々と姿を変える滝の流れが現れ、まるで自然のアートを巡るような気分に。木々の間を抜ける風と水の音が重なり合い、夏でも涼やかな空気が流れています。滝の音が鳳の鳴き声のようだと言われたことが、その名の由来。観光地としての喧騒（けんそう）とは無縁で、静かに自然と向き合いたい人にこそ訪れてほしい場所です。
1位：秋保大滝／73票仙台市の山あいに流れ落ちる秋保大滝は、見る者を圧倒する力強さと美しさを併せ持つ滝で、日本の滝百選にも選ばれています。落差55mの水が轟音と共に流れ落ちる様子は、自然の迫力そのもの。滝見台からはその全景を一望でき、さらに遊歩道を下っていけば、滝壺の近くまで足を運ぶことも可能です。水音が響く森の中は、夏でもひんやりとした空気に包まれ、涼を求めて訪れる人々でにぎわいます。仙台市街からのアクセスも良く、自然とリフレッシュを手軽に楽しめる、東北屈指の癒しスポットです。
回答者からは「秋保温泉とセットで訪れたい場所で遊歩道で自然を感じながら滝のしぶきを近くで感じたい」（20代女性／埼玉県）、「滝見台からの眺めも良く、滝壺近くまで下りることもできる。夏でも涼しい」（40代女性／愛知県）、「日本三大瀑布の一つにも数えられる秋保大滝。展望台から眺める滝は迫力がありつつも美しさに圧倒されます」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
