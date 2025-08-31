【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

東京おもちゃショー2025のタカラトミーブースで注目を集めていたのが、着せ替え人形「リカちゃん」の最新商品「リカちゃん おしゃべりオートロック 2階建てのグラン・メゾン」だ。10月18日発売予定で、価格は9,900円。

「グラン・メゾン」とは、フランス語で“大きな家”を意味する。その名の通り本商品は豪華な部屋のある大きな2階建ての家で、階の移動はエレベーター、屋上のバルコニーには滑り台まである。リカちゃんのお父さんはフランス人で音楽家の香山ピエール。お母さんはファッションデザイナーの香山織江。リカちゃんはセレブであり、今回の「2階建てのグラン・メゾン」はそのリカちゃん一家の暮らしぶりがうかがえる商品となっている。

「2階建てのグラン・メゾン」はリカちゃん一家の豪華な生活が垣間見える商品

リカちゃんは女の子にとって“あこがれ”を生む存在だ。様々な店員さんになったり、素敵な衣装に身を包むのも、女の子の夢を提示する存在だからだという。今回の「2階建てのグラン・メゾン」も見たことがないような豪華な家を提示するというのがコンセプトの1つにある。展示では基本的なセットに衣装や小物を加え、さらに豪華な暮らしをイメージさせる飾り付けになっていた。

商品で面白いのは、各フロアの“手触り”だ。バスとトイレがある部屋はタイル張り、床はフローリング、絨毯はざらりと抵抗のある感触を樹脂シートで表現しており、見た目だけでなく質感でもリアリティを追求している。これは演出だけでなく、「2階建てのグラン・メゾン」は視覚に障害のある子供も楽しく遊べる玩具を目指して作られている。実際に盲学校の生徒に遊んでもらい意見をもらって商品に反映したとのことだ。

展示は飾り立てているが、商品は家具と小物のセットが付属

床は手触りも変わり、リアリティのある表現になっている

このため、家具や小物、人形の配置にも工夫がある。2階や台所などは縁を盛り上げることで小物や人形を配置しやすく、触っても落ちないようにしているし、テーブルにはジョイントがあり、食器をはめれば位置が固定される。触っただけでも各部屋の役割や、配置が楽しめるようになっているのだ。これらのアイデアは、おもちゃ大賞でも高く評価されたポイントだという。

改めて、“豪華さ”に戻りたい。青い壁に金のインターフォンやランプが配置された玄関は、宅配ボックスも配置されている。家の中は絨毯が敷き詰められ、豪華なバスタブとトイレのある部屋は清潔でつるりとしたタイル地、エレベーターフロアは板敷きだ。窓の外は豪華な庭、そして2階から見える景色は高層マンションから見たような遠景になっている。子供部屋の窓からもビルが建ち並ぶ景色が見え、都内のタワーマンションの上層のような景色だ。

特徴的な玄関。オートロック式だ

ライトの下は宅配ボックス。現代的な要素を積極的に取り入れている

大きなバスタブにトイレ、観葉植物

キッチンからテーブルに料理を運べる。テーブルには凹ジョイントがあり、食器や料理をしっかり配置できる

キッチンは機能的で、オーブンも完備

2階のもう1つの部屋は衣装部屋。部屋全体が豪華な衣装を何着も飾れるクローゼットになっており、さらに手前には実際ユーザーのコレクションが飾れるようになっている。ファッションデザイナーであるお母さんならではの、衣装に特化した部屋になっているのだ。ここには衣装をまとった人形を配置すると、より見映えがする。

照明器具はシャンデリア。キッチンは大きく様々な機能が集約されており、オーブンなども完備、テーブルにはたくさんの物が置ける。豪華で座り心地のいいソファーと、リビングも充実している。そして“屋上”だ。屋上にバルコニーがあり、さらに滑り台まであるのは、これまでのリカちゃんの商品でもなかった要素で、セレブな要素を考えたオブジェクトとのことだ。

ちょっと面白い要素としてはポストに宅配便の“不在票”を入れることができるところ。初回限定版ではクロネコヤマトとコラボ、特徴的な黄色の差し色の入った不在票と、トラックをイメージした配送用ボックスが付属する。このほかにも宅配用のボックスは数種類用意されており、今風な要素としての注目ポイントだ。

【異素材の楽しさ】

2階の衣装部屋。ファッションデザイナーのお母さんならではのこだわり。階の移動はエレベーターで行う

もう1つの部屋は子供部屋。窓の外が大都会なのもすごい。ベッドの上には初回限定のクロネコヤマトとのコラボアイテム

屋上はバルコニー。滑り台まである豪華な空間だ

「リカちゃんはこんなにセレブだったのか」と改めて実感させられると共に、ユーザーの夢として、まるでTVの豪邸訪問番組のような豪華さにフォーカスしたデザインを集約した「2階建てのグラン・メゾン」はとても面白い商品だと感じた。

