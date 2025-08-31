◆女子プロゴルフツアー ニトリレディス 最終日（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

最終日のバックナインで１打差に１２人がひしめく大混戦を、３打差１３位から出た２０１７、１９年の賞金女王の鈴木愛（セールスフォース）が逆転で制した。

大会カラーのウェアに身を包んで５バーディー、ボギーなしの６８をマークし、通算１２アンダーで今季初優勝。昨年３月のＶポイント×ＥＮＥＯＳ以来となるツアー通算２１勝目を飾った。１９年大会覇者が１７番のバーディーで抜け出し勝負を決した。

鈴木は表彰式で以下のコメントを口にした。「ここ2、3週すごくいいゴルフをしていて、なかなか最終日にいいゴルフができなかった。今日はいいゴルフができて、それプラス優勝できてすごく満足しています。逃げ切り勝ちが多かったので、逆転で勝つことが今まであまりなかった。今日はあんまり優勝を意識していなかった。5アンダーで回ろうっていうことをずっと自分の中で決めていた。なかなか前半入りきらなくて、終盤にかけてバーディーがポンポンポンってきたので、最後18番に来てようやく優勝を意識した。メジャーをしばらく勝っていない。メジャーがあと3回あるので、どこかで勝てるようにこの後も練習して、メジャーだったり、次の試合に備えたいなと思う」