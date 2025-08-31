中学生の子どもを連れて家族4人で旅行を計画中。静岡から「ディズニー」と「USJ」へ行く場合、費用はどれくらい差が出るのでしょうか？

静岡からディズニー旅行の費用シミュレーション

静岡から東京ディズニーリゾート（千葉・舞浜）までは、新幹線を利用して東京駅から京葉線でアクセスするのが一般的です。

●交通費（新幹線＋電車）

静岡～東京（新幹線自由席）：片道 大人5940円

→ 往復：大人1万1880円×4人＝合計4万7520円

●パークチケット代

1デーパスポート：大人7900円～1万900円、中人（中学生）6600円～9000円

→ 合計2万9000円～3万9800円

●宿泊費

舞浜周辺のホテル：1泊ファミリールームやツイン2部屋で約3万円～3万5000円

合計すると、約10万円～12万円前後が目安になります（時期によって変動あり）。



静岡からUSJ旅行の費用シミュレーション

一方、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンへは、新幹線で新大阪駅まで行き、在来線でユニバーサルシティ駅へアクセスします。

●交通費（新幹線＋電車）

静岡～新大阪（新幹線自由席）：片道 大人1万560円

新大阪～ユニバーサルシティ：240円

→ 往復：大人2万1120円×4人＋480円×4人＝合計8万6400円

●パークチケット代

1デイ・スタジオ・パス（通常期）：大人8900円～1万1900円×4人＝3万5600円～4万7600円

●宿泊費

ユニバーサルシティ周辺ホテル：オフィシャルホテルや近隣で約4万円

合計すると、約17万円前後が目安です（時期によって変動あり）。



家族4人で比較するとどれくらい差が出る？

試算をまとめると目安の金額は図表1のようになります。

図表1

項目 ディズニー USJ 交通費 4万7520円 8万6400円 チケット代 2万9000円～3万9800円 3万5600円～4万7600円 宿泊費 約3万円～3万5000円 約4万円 合計 約10万円～12万円前後 約17万円前後

本記事の試算をもとに筆者作成

結果、ディズニーのほうが5万円～7万円程度安い傾向が見られます。大きな差は交通費で、大阪に比べ東京までが近い分、移動費を抑えられる点が影響しています。

ただし、宿泊のグレードやチケットの時期によっては差が縮まる可能性もあります。



まとめ：費用と家族の思い出、どちらも大切にして選ぼう

静岡からの家族4人旅行でシミュレーションすると、ディズニーのほうが安く行ける結果となりました。差額は目安として5万円～7万円程度で、費用面だけを考えるならディズニーに軍配が上がります。

ただし、両パークの魅力は大きく異なります。

●ディズニー：夢の世界観、パレード、幅広い年代が安心して楽しめる雰囲気

●USJ：ハリウッド映画の世界、スリル満点のアトラクション、迫力あるショー

どちらを選んでも家族にとって特別な思い出になるはずです。費用の違いはもちろん気になるところですが、最終的には「子どもにどんな体験をさせたいか」「家族でどんな思い出を作りたいか」といった観点も大切です。費用と体験の両面を比べて選ぶことで、家族みんなが満足できる旅行になるはずです。



出典

株式会社JR東日本ネットステーション えきねっと

株式会社オリエンタルランド TOKYO Disney RESORT パークチケット

合同会社ユー・エス・ジェイ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 1デイ・スタジオ・パス

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー