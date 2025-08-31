【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

アイアップのパーティゲーム「爆買いカーニバル」はコストコなど大型スーパーで、カートに物を限界まで積み上げてショッピングするようなシチュエーションをゲーム化した商品だ。10月下旬発売予定で、価格は3,850円。対象年齢は3歳以上。

ミニチュアでカートと商品が用意されており、プレーヤーはカートにできるだけものを詰め込めるようにチャレンジする。商品は「バナナ」、「缶詰」、「お菓子」、「牛乳」の4種類。これを大型カートに詰め込んでいくのが基本的な遊び方となる。

カートにどれだけ品物を入れるか、コストコの買い物を彷彿とさせるゲームだ

「爆買いカーニバル」は4つの遊び方が設定されており、最大4人での対戦プレイが可能。アイアップはお箸の使い方を学ぶ「マナー豆」など知育ゲームを多数販売しているが「爆買いカーニバル」はエンタメに特化したゲームとのことだ。

対戦プレイでは4人が離れて座り、品物の詰まった箱を配置する。順番になったプレーヤーはまずカートを手元に引き寄せ、それから「お買い物カード」を引く。カードには「牛乳×2、お菓子×1」といったように買うための品物が書いてあり、プレーヤーはその品物をカートに入れる。次のプレーヤーはそのカートを手元に引き寄せ、お買い物カードの品物をかごの中に入れていく。これを繰り返していくことでカートの中はどんどん品物が詰まっていく。

カートを引き寄せる際や、品物を積み上げる中で落としてしまったら、その時点でプレーヤーは手持ちのお金を払い、品物を全部購入したことになる。品物をすべて箱に戻してゲーム再開。お金は1人3枚持っている。このお金がなくなったらそのプレーヤーの負けになる。「カートから品物を落としたら、全額そのプレーヤーが負担する」というルールだ。

牛乳は上に物を積み上げるときにコツがいる

バナナは最も積みにくい

買う物を指定する「お買い物カード」

プレーヤーのライフとなるお金。品物が落ちたら全部お買い上げなのだ

この基本ルールだけでなく、カード無しに単純に品物をどこまでカートに入れられるかを競う「チャレンジモード」。1人1人が品物を次々と詰めていって皆でどこまでカートに積めるか協力する「みんなで協力！ 爆買いカーニバル」。対戦相手にカードを提示し、提示されたプレーヤーはその出題をこなしていく。どこまでカードの内容を実行できたかを競う「お使い対決！ 爆買いカーニバル」。と全4つのルールが設定されている。

カートや品物の造形は凝っていて、色々な品物がカートに詰まっていく姿はシンプルに面白い。缶詰は積みやすいが曲線で構成されるバナナは難しい。練習することでうまい積み重ね方が見つかるかもしれない。シンプルなルールなので、本格的なボードゲームのプレイの合間に遊んだり、手軽に遊べるゲームだ。

いかに落とさないか、積み上げるだけでも楽しい

シンプルでわかりやすいので、子供はもちろん、大人の息抜きゲームとしても楽しい

(C) LAYUP