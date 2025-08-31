俳優の吉岡里帆さんが、自身のインスタグラムを更新。映画の撮影のために訪れた台湾でのオフショット写真を数多く投稿しました。

【写真を見る】【 吉岡里帆 】 台湾ロケのオフショットを大量公開 自然体の表情に反響続々「台湾が似合う女優部門ならぶっちぎり」

吉岡さんは「"九龍ジェネリックロマンス"無事に公開しました。濃密な台湾の美しさがギュッと詰まっています」と、自身が出演している映画が無事公開されたことを報告。



チャイナドレスを着て台本と思われる冊子を持って微笑む姿や、台湾らしい看板が見えるビルの上でたたずむ姿、テーブルに突っ伏して目を閉じて休む姿、丸テーブルで鍋を囲んで嬉しそうにバンザイをする姿、さらにおいしそうにお寿司や麺をほおばる姿など、自然体の吉岡さんが多数写っており、その豊かな表情が印象的です。

これにフォロワーからは、「いろんな表情の里帆ちゃん見れてうれしい」「もりもり食べてる里帆さんかわいいです」「鍋を前に両手を広げてる里帆ちゃん愛おしい」「台湾が似合う女優部門ならぶっちぎり」といった飾らない素の表情を見せる吉岡さんへの喜びの声や、「映画観ました！とってもすてきでした」「映画が面白かったです。街の雰囲気良かったです」「映画の里帆ちゃんチャイナドレス姿必見です〜」と映画への反響も多数寄せられています。

吉岡さんは、「夏の、頭の中が溶けていくような気持ちになって頂けたら…..…よろしくお願いします」と作品の魅力をPRしています。



【担当：芸能情報ステーション】