さまざまな料理に大活躍する「砂糖」。品質に問題はないものの、「固まって使いづらい…」と感じたことはありませんか？サニクリーン「家事ネタ」の公式インスタグラムアカウント（@sanikleen_official）が、そんな時に役立つ「砂糖のサラサラ復活術」を3つ紹介しています。



【画像】固まった砂糖がサラサラに！簡単な復活術3選

身近にあるもので砂糖がサラサラに！

▽キッチンペーパーで復活

濡らして絞ったペーパーを砂糖の容器に入れ、数時間放置。それだけで、サラッと元通りになるとのこと。サラッとしたらペーパーを取り出しましょう。



▽食パンで回復

「ちぎったパン」を一晩一緒に入れるだけでOK。パンの水分が砂糖に移ってサラサラになります。翌朝にパンは取り出してください。



▽オレンジの皮で復活

洗って水気を切った「オレンジの皮」を入れれば、皮の水分が砂糖に移って元通りに。



できれば、日頃から砂糖をサラサラに保ちたいもの。砂糖は「湿気」と「乾燥」の両方に弱いため、以下のポイントに気をつけるのが良いそう。



【砂糖をサラサラに保つポイント】



・密封容器に入れる

・湿気が多い時はシリカゲルを一緒に入れる

・こまめに使って空気に触れさせない



▽出典：サニクリーン「家事ネタ」 公式インスタグラム／固まった砂糖がサラサラに！簡単な復活術3選