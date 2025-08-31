固まった砂糖がサラサラ！「簡単復活術3選」をおそうじマイスターが解説
さまざまな料理に大活躍する「砂糖」。品質に問題はないものの、「固まって使いづらい…」と感じたことはありませんか？サニクリーン「家事ネタ」の公式インスタグラムアカウント（@sanikleen_official）が、そんな時に役立つ「砂糖のサラサラ復活術」を3つ紹介しています。
身近にあるもので砂糖がサラサラに！
▽キッチンペーパーで復活
濡らして絞ったペーパーを砂糖の容器に入れ、数時間放置。それだけで、サラッと元通りになるとのこと。サラッとしたらペーパーを取り出しましょう。
▽食パンで回復
「ちぎったパン」を一晩一緒に入れるだけでOK。パンの水分が砂糖に移ってサラサラになります。翌朝にパンは取り出してください。
▽オレンジの皮で復活
洗って水気を切った「オレンジの皮」を入れれば、皮の水分が砂糖に移って元通りに。
できれば、日頃から砂糖をサラサラに保ちたいもの。砂糖は「湿気」と「乾燥」の両方に弱いため、以下のポイントに気をつけるのが良いそう。
【砂糖をサラサラに保つポイント】
・密封容器に入れる
・湿気が多い時はシリカゲルを一緒に入れる
・こまめに使って空気に触れさせない
▽出典：サニクリーン「家事ネタ」 公式インスタグラム／固まった砂糖がサラサラに！簡単な復活術3選