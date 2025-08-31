à¤°¤ê¤°¤êÆ¬¡õÇúÈ¯¥Ø¥¢á36ºÐ¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤À¡Á¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ø¥¢¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¤Î¥Ø¥¢¥«¡¼¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¤°¤ê¤°¤êÆ¬¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Åç²Ö(36)¡£
¡¡ÃåÊªÀìÌç»ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥¥â¥Î¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÃåÊª¤Î»£±Æ¤Î»þ¤ÏÉ¬¤º¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥é¡¼¤·¤Æ¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ¬¥°¥ê¥°¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇòÃÏ¤ËÀÄ¡¢¶â¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²ÖÊÁ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¤°¤ê¤°¤êÆ¬¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥µ¥¶¥¨¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤òÈäÏª¡£¥«¡¼¥é¡¼¤ò³°¤·¤¿¤¯¤ë¤¯¤ëÈ±¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂ©¤òÆÝ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤À¡Á¡×¡Ö¥ï¥¡¥ª¡¼²Ö¤Á¤ã¤ó¼·ÊÑ²½¡×¡ÖÇúÈ¯¥Ø¥¢¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ã½÷¾¤«¤é¤Î¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡ÖAIRism¡×(2016Ç¯)¤ä¡Ö¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡×(19Ç¯)¤Ê¤ÉCM¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£