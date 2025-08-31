人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

「孤食」の影響

かつて孤食といえば、「同じ家に住んでいながら、家族がそろって食事をとらず、それぞれがバラバラな時間に食事をすること」でした。

しかし、最近は「一人（孤独）で食事をとること」という意味で使われることが多くなっています。

もちろん、忙しいビジネスマンが駅の立ち食いそば店で食事をすませたり、学生が繁華街のファストフード店に駆けこんで孤食したりというケースは珍しくありません。

問題は、一言もしゃべらず、ただ目の前にある食べ物を口に運ぶだけの食事。じつは、脳が強いストレスを受けることにつながり、当然、脳の働きが悪くなります。

孤食の悪影響をとくに強く受けるのが海馬。学習や記憶、感情などを処理する働きを持つ脳の部位で、やる気や元気にも関わってきます。海馬がダメージを受けると、脳全体はもちろん、全身にも悪影響が及びます。

健康の基本は

孤食をしている人は、孤食をしていない人とくらべて「うつ」になる可能性が3倍近く（男性の場合。女性はおよそ1.5倍）も高くなるという調査があります。

また、別の調査では、孤食をしている男性シニアは食事に無頓着で、誰かと一緒に食事をしている人にくらべて、食事を抜いてしまう割合が4倍近くにもなるとされています。

ところが、食事を抜く人がやせているかといえばそうでもなく、それどころか、肥満の割合は1.3倍にもなっています。

つまり、1日2回、ひどいときには一度の食事でドカ食いしているか、そうでなければ、間食をしているに違いありません。

1日3回、規則正しい食事をするのが健康の基本であることは言うまでもありません。ただ、「わかっているけれど、できない」という人も少なくないでしょう。

そうした人は、ご近所の知り合いを誘ったり、昔の懐かしい仲間との食事会を計画してみてはいかがでしょう。