8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。

福島県浪江町の帰還困難区域を訪れた城島茂と森本慎太郎（SixTONES）は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材しました。そこで出合った「じゅうねん（エゴマ）」と、「サムライガーリック」と呼ばれるニンニクという二つの絶品食材で、いつも「ザ！鉄腕！DASH!!」でともにロケに出ているチャリティーランナー横山裕（SUPER EIGHT）にパワーのつく絶品差し入れを行いました。

休憩中に2人のサプライズを受けた横山は、城島と森本の顔を見て「ザ！鉄腕！DASH!!」のロケと勘違い。2人の心のこもった、焼きおにぎりに「じゅうねん（エゴマ）」がかかった「冷やし茶漬け」を食べて「うまい！めっちゃうまい」と喜びました。

城島は2014年の「24時間テレビ」のチャリティーランナー。そのときまさに「24時間テレビ」に出演し城島のゴールを待っていた横山は、先輩の走りきる姿に感動したといいます。「リーダーが走った101kmをこえたい」と語っていた横山のこれからの走りがますます楽しみです。

◆「マラソン子ども支援募金」について

今年の「24時間テレビ」では、目的別募金「マラソン子ども支援募金」の寄付金の全てを全国の支援を必要とする子どもたちのためにお届けいたします。こちらの「マラソン子ども支援募金」は、マラソン放送中に画面上に表示されるQRコードからどなたでも参加できます。「24時間テレビ48」公式ホームページからも参加可能です。ぜひご確認ください。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/

推奨ハッシュタグ：#ヨコ完走祈願