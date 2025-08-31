ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・北九州地方に大雨、洪水注意報 県内全域の雷注意報は継続（8… 福岡・北九州地方に大雨、洪水注意報 県内全域の雷注意報は継続（8月31日午後2時14分福岡管区気象台発表） 福岡・北九州地方に大雨、洪水注意報 県内全域の雷注意報は継続（8月31日午後2時14分福岡管区気象台発表） 2025年8月31日 14時35分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台は31日午後2時14分、福岡県北九州地方に大雨と洪水の注意報を発表した。同地方では低い土地の浸水や河川の増水に、福岡県では竜巻などの激しい突風や落雷にそれぞれ注意を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ゲリラ豪雨は不適切？！ どう伝えるか苦慮 JR日豊線南小倉〜城野で橋げたに車が衝突 鹿児島線のダイヤも乱れ（8月31日午後0時33分ごろ発生） 【続報】JR香椎線土井駅で車内の安全確認 一時列車に遅れ（8月31日午前10時22分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 思いやり, 介護, 住宅, リハビリ, 慰霊祭, 鎌倉, 神奈川, グループウェア, 伊東市