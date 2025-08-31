¡ÚDeNA¡ÛÀÐ¾åÂÙµ±¤¬±¦¾®»Ø¤Î¹üÀÞ¡¡29Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÉé½ý¡¦¤½¤Î¸å¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤òÅÐÏ¿Í½Äê
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÏÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢29Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç5²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°ÎÝ¤òÁÀ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤ë¤â¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÉé½ý¡£µåÃÄ¤Ï¡¢´û¤ËÀÐ¾åÁª¼ê¤¬³ùÁÒ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¡Ö±¦¾®»ØMP´ØÀáÜöÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÉÕÃåÉôÇíÎ¥¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢Éé½ý¤·¤¿¸å¤â¤½¤Î»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¡¢9²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤«¤é1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÐ¾åÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£