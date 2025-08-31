TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優で歌手の福山雅治さんの公式インスタグラムが更新され、福山さんと愛車との２ショットを公開しました。

【写真を見る】【 福山雅治 】　愛車と２ショット　『つい最近、ドームLIVEのリハ中に本人が購入した“赤いオープンカー”CTIYカブリオレ』



公式インスタグラムでは「キャンペーン特別賞の詳細」「本日よりいよいよ開催される35周年ドームLIVE。」「LIVE本番演出のどこかで『つい最近、ドームLIVEのリハ中に本人が購入した“赤いオープンカー”CTIYカブリオレ』との共演を予定しております!!」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、福山雅治さんが、赤いオープンカーの側に佇む様子や、運転席で笑顔を見せる姿が見て取れます。
 



続けて「今回のキャンペーン特別賞は、こちらの本番演出に使用される『福山所有の“赤いオープンカー”CTIYカブリオレとの記念撮影』参加権をプレゼント」と、綴りました。

そして「本キャンペーンの実施に至るまでのストーリーは特設サイトをチェック!!」「特設サイトはプロフィール欄からご覧いただけます」と、しています。
 



この投稿にファンからは「素敵な企画をありがとうございます　ましゃ可愛い車ですね　格好良いお写真もありがとうございます♥」・「京セラのライブ最高でした。ましゃありがとう。明日も参戦するので楽しみ〜。ましゃ大好き。♥♥」・「可愛い♥ましゃの愛車」などの反響が寄せられています。
