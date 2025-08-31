¡ÚÂ®Êó¡ÛÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç40.0¡î¤ò´ÑÂ¬¡¡Åý·×³«»Ï°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤¹ó½ëÆü
8·îºÇ½ªÆü¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü31Æü¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤«¤é¶áµ¦¤òÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï14»þ28Ê¬¤Ë40.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40.0¡î¤Î¹ó½ëÆü¤Ë
º£Æü31Æü¤Ï´ØÅì¤«¤é¶áµ¦¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç14»þ28Ê¬¤Ë40.0¡î¤ËÃ£¤·¡¢40¡î°Ê¾å¤Î¹ó½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£2018Ç¯8·î3Æü¤Ë´ÑÂ¬¤·¤¿40.3¡î¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤ÏºÇ¤âÃÙ¤¤»þ´ü¤Î40¡î°Ê¾å¤Î´ÑÂ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤ÏÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñÆÈ¼«¤Ç¤Ä¤±¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ìë¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÆß¤¯¡¡Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ç¤Ïº£·î°ìÅÙ¤â25¡îÌ¤Ëþ¤Ê¤·¤«
º£Æü31Æü¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¹¤¯25¡î¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íº£·î¤Ïµ¤²¹¤¬25¡î¤ò°ìÅÙ¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÌë¤â25¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç8·î¤ËÁ´Æü¤ÇÆüºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå»Ô¤Ç8·î¤ËÁ´Æü¤ÇÆüºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2000Ç¯°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ìë¤â¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£
