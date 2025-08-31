人類史上初となる「ブラックホール」の撮影に貢献した、岩手県にある天文学の研究拠点・国立天文台水沢VLBI観測所。そこで所長を務める本間希樹氏が、『ABEMA Prime』でブラックホールの魅力や可能性について語った。

■ブラックホールとは？

2019年に人類史上初めて撮影できたブラックホール。本間氏は、「世界中の人々が300人参加し、世界で1個しかない望遠鏡をみんなで協力して作るプロジェクトだった」と振り返る。

そもそもブラックホールとはなんなのか。「銀河の中心に必ず存在している」といい、「宇宙で1番変な天体。重力が強くて、何でも吸い込んでしまう。だから、物も光も入ったら出てこない。真っ暗で、近くまで行くと時間がほとんど進まなくなり、止まってしまう。実は相対性理論という物理学の原理原則で、『あるはずだ』と言われていて、100年経って観測したらやっぱりあった」。

大きさは「無限小」で、「ブラックホールの本体は重力で潰れてしまった天体なので、無限に小さな点がある状態になっている」と予測している。

ブラックホールの周りが光っているのは、「重力で、何でもかんでも吸い寄せている。周りのガスとか塵がブラックホールの重力で引っ張られて周り漂っていて、ものすごい温度にためられて、そこから光とか電波が出ている」と説明した。

また、ブラックホールによって人類が誕生したとも言われており、「ブラックホールは銀河の真ん中にある。私たちも天の川銀河の中に住んでいて、その中の星の1つが太陽だ。それで天の川ができるときに、もしかしたら真ん中のブラックホールが銀河を作る上で重要な役割を果たしたのではないか」と語った。

■「発電に使うとエネルギー問題と環境問題が解決できる」

ブラックホールを解明していくと、どんなことができるのか。本間氏は、「人類に役に立つ可能性がある。よくSFで言われるが、発電所に使えると言われている。ブラックホールに物を落とすと、熱が出てくるので、それを使って発電すればいい。しかも発電するのに使う燃料を落とせばいいので、なんでもいい。だから、ブラックホールを発電に使えたら、エネルギー問題と環境問題が解決できる」と答える。

今後の目標については、「ブラックホールの写真をより高精度化して、いろんな謎の現象を突き止める。一方で、長期的にはやっぱりさらに面白いことをいくつかやりたい。その中の1つに、宇宙人は非常に興味がある。宇宙人は絶対いる」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）