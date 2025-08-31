ABEMA的ニュースショーでMCを務める千原ジュニアが番組に生出演し、改めて第3子が誕生したことを報告した。

【映像】千原ジュニア、第3子の写真

番組最後に、進行を務めるテレビ朝日の田中萌アナウンサーから「ジュニアさん、3人目のお子さんが生まれたとのことで、おめでとうございます」と伝えられ、共演者から拍手で祝福されると、ジュニアは「ありがとうございます、すみません」と一礼。

自身のインスタグラムに投稿した第3子の写真が映し出されると、ジュニアは「いやいや、そら、まあねえ…かわいいねえ、そら、かわいいねえ……」と照れながらコメント。共演者からも「足がかわいい」「かわいい！」と声があがった。

その後、ジュニアが「さあ、というわけで、本日も2時間やってまいりましたが…」とすぐに話題を切り替えようとすると、共演者から「何か言って欲しかった（笑）」と言われ、笑顔で応じた。

さらに、この日のゲスト、元BiSHのモモコグミカンパニーが「私、3人兄弟の真ん中なので、真ん中の子をかわいがってあげてください。結構二の次にされがちなので」と話すと、ジュニアは「なるほどね」と笑顔で語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）