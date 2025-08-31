「得失点差すごい」「サンガだけ飛び抜けてる」J１首位京都の圧倒的な優位性に脚光。指揮官は「攻撃的な意欲」を評価
快進撃が、止まらない。
J１で首位に立つ京都は８月30日、J１第28節で岡山とホームで対戦。前半に３得点、後半に２得点し、５−０で圧勝した。
これで京都は４連勝を達成。９戦負けなしで、内訳は７勝２分け。直近３試合はいずれもクリーンシートで、攻守両面で充実の戦いぶりが続く。
「選手がよく、岡山さんの対策を愚直に実行してくれて、その結果、素晴らしい５点が生まれましたけど、出来すぎな部分もあったと思います」
岡山戦後のフラッシュインタビューでそう振り返った者貴裁監督は、チームの成長に確かな手応えを感じている様子だ。終了間際の２失点で２−２のドローに終わった24節・福岡戦を引き合いに出し、次のように語る。
「２点を守り切ろうとして、２−２に追いつかれたあたりから、選手が自分たちのサッカーを90分、できるだけつなげるっていうのは、非常に意識が上がってきたと思います。今日も３−０のあと、後半、厳しい時間帯もありましたけど、最後まで攻撃的な意欲を持ってやってくれたのは良かった」
その福岡戦後に４連勝。岡山戦の５点目は、90＋２分に生まれている。最後まで攻撃の手を緩めず、貪欲にゴールを目ざした。
28試合を消化し、勝点54で暫定首位をキープ。総得点は52、総失点は30。Jリーグの公式Xが30日時点のJ１最新順位表を公開すると、以下のような声があがった。
「得失点差＋22はすごい」
「得失点差サンガだけ飛び抜けてる」
「得失点差＋22はデカすぎ」
「直近３試合で得失点＋10はエグいな京都」
「つい２〜３試合前まではアントラーズと得失点で並んでたのに」
「２試合でだいぶ得失点差つけられたな」
「５−０はまじでえぐいって」
「岡山の得失点差を突然マイナスに転換させてしまった」
「いやーラファエルエリアスが強すぎる」
得失点差でライバルに差をつける京都が、J１の熾烈なタイトルレースでますます注目を集める存在になってきている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】京都が暫定首位キープ！ 勝点１差で神戸が猛追。J１最新順位表（８／30時点）
