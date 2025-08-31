「男の子を育てると損？」10年前に聞いた忘れられない言葉に吐血レベルのダメージ!?共感必至の育児漫画【作者に聞く】
現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。とある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄を震え上がらせた！その漫画とは「男の子育児の闇」。「ヒィィィィィィィィィ、ほん怖育児…!!!」「やばい…シミュレーションしたら泣けてきた…」「盲点！」「“すべて嫁の肩書き”…考えたこともなかった」「すべてツラい」と漫画を読んだママたちが次々とノックダウンされていった。本作について作者のヨカさんに話を聞いてみた。
作者のヨカさんは、今から約10年前、アルバイト先の休憩中に先輩主婦のウサギさんから「男の子を育てるのって絶対損よねぇ〜」と声をかけられた。ヨカさんが「男の子はおもしろいし、かわいいじゃないですか〜！」と笑顔で返すと、ウサギさんは「男の子自体が悪いんじゃないの。育てるのが損なのよ」と強調。そこへさらに先輩主婦のネコさんも加わり、実際に息子を育ててきた立場から、衝撃的な体験談を語り始めた。普段なら他人の言葉を軽く受け流せるヨカさんも、このときばかりは胸に深く突き刺さったという。
実話をベースに描かれた本作「男の子育児の闇」について、ヨカさんは「いろいろ考えさせられたお話だったので漫画に起こしてみました」と明かす。この話を先輩主婦から聞いたとき、ヨカさんはダメージを受けたのと同時に、「私も結婚して、旦那の出身地じゃなくて自分の出身地に家を買ったし、遠いからなかなか旦那の実家に子供たちを連れて行けてないので申し訳ない気持ちになりました」と当時を振り返る。
なかでも、義母からのプレゼントがフリマアプリで売られていたというエピソードは強烈で、読者からもフリマアプリは衝撃」「フリマはいかん」「ショック…。まじか〜っっっ！！！」など大きな反響が寄せられたそうだ。ヨカさん自身も「姑になったらいろいろ気をつけないとな…と今から思っています」と話す。
ワーママとして、しかもほぼワンオペで奮闘するヨカさんの育児漫画は、共感できるエピソードや思わずクスッと笑える話も盛りだくさん。隙間時間にぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
