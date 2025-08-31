51ºÐ¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¡7²ó2»à¤Ç½é°ÂÂÇµö¤¹¡¡¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÆ¨¤·¡Ö¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë
¡¡¡þ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡KOBE CHIBEN¡½¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´ ¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºµåÃÄ²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥ÞÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖKOBE¡¡CHIBEN¡×¤È¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¡£¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¿¿·õ¾¡Éé¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏÅêµå¡£½éµå¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç134¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´Ñ½°¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£Åö¤Æ¤¿ËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢Ë¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¡£¤½¤Î¸å¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î»àµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2²ó¤«¤é6²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¡£ºÇÂ®135¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢6²ó¤Þ¤Ç72µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë2¼ÔÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢ÌÓÍøÎÜ²Ö¡Ê´ôÉìÂè°ì¹â¡Ë¤ËÃæÁ°¤Ø½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ë²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄÍºÂÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡Ö¡Ê¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢0¡½0¤Î3²ó¤Ë4ÈÖ¡¦¾¾°æ½¨»á¤¬¹ë²÷¤ÊÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢7²ó¤Ë¾¾°æ²Ô¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°¤Ø½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£