◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN―高校野球女子選抜 （2025年8月31日 バンテリンD）

松井秀喜氏（51）が豪快な先制3ランを放った。マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われ、0―0の3回に2年連続となる本塁打を放った。

「真芯で打てました。相手投手の球がシュート回転していた。（それを頭に入れて）イメージ通りに打てました」

現役時代を彷彿させるスイング、弾道にバンテリンDのスタンドの観客だけでなく、高校野球女子選抜のベンチで打球を見上げた選手たちも目を輝かせた。

二塁にイチロー氏、一塁に松坂氏を置いた場面で、打った瞬間それと分かる豪快な3ラン。右翼席ポール際中段に打球が突き刺さると確信歩きの松井氏は軽く右腕を上げ、笑顔でダイヤモンドを1周した。先にホームインしたイチロー氏は“クシャクシャ”の笑顔で出迎え。松坂氏も目を丸くしてハイタッチを交わした。

松井氏がバンテリンDで本塁打を放つのはナゴヤドームの名称だった2002年の巨人時代、8月17日の中日戦4回に山本昌からシーズン33号3ランを放って以来23年ぶり。メジャー移籍前最後のシーズンとなったこの年は最終的に50本の本塁打を放った。

試合前のフリー打撃では柵越え0本だったが、本番でさすがの一発。SNS上含めファンからは「完璧な一発！さすが」「広いバンテリンで…やはり凄い打者です」「スゲーーーって思わず声が出た笑」「イチローさんうれしそう！」「現役時代そのままのスイングに感動した！」「相手が女子高校生とはいえ、むしろスタンドに入れるのは難しいと思っていたが…スターですね」「フォーム変わらんな」「あの打球、懐かしい涙」などのコメントが上がった。