お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（41）が31日までに自身のYouTubeチャンネル「バービーちゃんねる」を更新。日本の労働状況について疑問を呈した。

バービーは21年4月、当時6歳年下の一般男性との結婚を発表。昨年8月、第1子長女の出産を報告した。

今回の動画は「愚痴っちゃう日もあるよね？」というタイトルで更新。夫と自身の時間の違いなどについて語った。バービーは「（夫は）忙しいしさ、時間の取り方が全く違うわけ。週5フル勤務のサラリーマンだから。で、上司との飲み会も増えてきてて、今日もそうなんだけど。で、“時間の取り方について”みたいな話し合いをすると“俺は周りと比べて残業せずに早く帰って来てるんだよ”って。まあそれは彼なりの言い分だけど、でもそっちはそっちの話、こっちはこっちの話…家庭の話じゃん。家庭運営について話してるんですよ、っていうことをね、なかなかやっぱ（夫が）“俺の辛さも分かってよ〜”みたいなことになってくるんだよね〜」などと話した。

スタッフから「“俺の辛さも分かってよ”とか、そういうのはどう思います？言われて。男性はどう言うべきなのか？」と質問されると、バービーは「私…稼いでるんで」と前置きして笑いを誘いつつ、「言わせてもらうと、“僕はこれが生きがいで仕事を頑張りたいから、ちょっと君に負担をかけてしまうかもしれないけど、夢を追わせてくれ”とか、“今ちょっと頑張り時だからやらせてくれ、その分いつか補填できるように頑張るから”…みたいなふうに言ったら、まあ、こちら側も、今がそういう時期なら支えようかな…でも支えてもらう時には支えてもらうわよ、みたいな感じになれるんじゃないかなって思うんですけど」と答えた。

そして「もちろん、なんだかんだ愚痴っても、（夫に）居てくれてありがたいし、居てほしいと思うから今パートナーとしてやれてるんですけど。私の町おこしをすごい手伝ってくれてそれで忙しいっていうのもあるから、私はそれで言えないっていう部分もあります」と続けた。

さらに「ただ、それでまた私はある1つの答えにたどりついたんですけど、週5フルタイム勤務の日本ってやばくない？って。フルタイムも8時間なんていらないよ、って思ってんの今。チャットで何ターンかして、どうしてもリアルじゃないと伝わらないニュアンスのところだけ10分くらい電話すりゃ良くない？ 1時間20人集めてオンライン会議するとか。そういうのでずっとモヤモヤしてた。産後もイライラしてますよ…というので聞いてくれてありがとう」などと持論を述べていた。