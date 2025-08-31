タレントのLiLiCo（54）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」（午後6時30分）に出演。スウェーデンにおけるルッキズムへの配慮について語った。

LiLiCoは、深夜の企画「上田と女が吠える夜 インターナショナル あなたの国のことを教えてSP」に出演。世界各国の日本在住女性が出身国についてトークする中、LiLiCoは故郷スウェーデンの美意識について「ちょっとぽっちゃりな人がビキニを着ても、そのままでいいですみたいな。悪くは言っちゃいけないし、ルッキズム（への配慮）がすごいんです。スウェーデンって」と人の外見に関して指摘することはNGと語った。

また「いい方も遠慮しないといけない。どう見てもハンサムガイが歩いてきたら、日本人って『カッコいい〜！』って言いたくなるじゃないですか」と日本人の傾向を語った上で、「この間スウェーデンのテレビチームが来て、音声さんもカメラマンもめちゃくちゃカッコよかった。日本人のスタッフが『カッコいい〜』って言うのをそのまま訳したら、みんな黙っちゃって」。その理由については「結局いろんな人がいるから、言われてない人はどうなる？っていう」と他者への配慮があると話した。

さらに「年齢を聞くなんてとんでもない話ですよ」と目を見開くと、「私向こうのバンドとコラボして歌出してるんだけど、（メンバーが）私が何歳なのか興味は持ってる。80年代の曲がいいよねって話になった時に、『え、80年代の時は何歳…？』って」と探り合いになったと笑った。