『べらぼう』曲淵景漸役に平田広明 扮装カットを公開
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第33回「打壊演太女功徳」（8月31日）に平田広明が演じる曲淵景漸が登場する。扮装カットが解禁された。
【写真】新キャストの扮装カットを公開！
平田広明が演じる曲淵景漸は、江戸の北町奉行として庶民の人気が高かった。度重なる天災で、米の値段が高騰し、民衆が不満を募らせる中、江戸市中で、打ちこわしが発生。老中たちや田沼意次（渡辺謙）に、近況の報告をおこなう…。
■第33回のあらすじ
天明７年、江戸で打ちこわしが発生する。新之助（井之脇海）たちは、米の売り惜しみをした米屋を次々に襲撃する。報を受けて混乱する老中たちに対し、冷静かつ的確に提言する意次（渡辺謙）。そんな中、蔦重（横浜流星）が、意次のもとを訪れ、米の代わりに金を配り、追々米を買えるようにする策を進言する。一方、一橋邸では治済（生田斗真）が、定信（井上祐貴）に、大奥が反対を取り下げ、正式に老中就任が決まると告げるが…
