【セリア】さんに大感謝、、！ 110円でゲットできちゃう♡「サンリオポーチ」

今サンリオ好きさんに注目してほしいのが、【セリア】から登場した110円ポーチ。キティやクロミなどの人気キャラクターのがデザインされたポーチは、100均アイテムとは思えない可愛さです。今回は、デザイン性はもちろん実用性も高そうなフラットポーチをピックアップ。毎日使うバッグに入れておけば、パッと目に入るだけで癒されるはず。

赤 × 黒の配色が大人っぽい！ ミニポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

赤と黒のパキっとした配色が目を引く、大人も持ちやすいポーチ。レトロチックなキティちゃんがデザインされており、サンリオ好きなら見ているだけで気分が上がるかも。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「大きさは約14cm × 12cm」と、手のひらよりやや大きめのサイズ感。汚れや水に強そうな光沢のある素材なので、リップや目薬などの持ち運びにぴったりです。

ペンケースに使いやすい横型フラットポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

いろんな表情を浮かべたクロミがデザインされたキャッチーなスリムポーチ。真っ黒さでダークな世界観を表現しつつ、淡いパープルが可愛らしいアクセントに。レポーターのとも*さんによると「大きさは約20cm × 10cm」と、ペンケースにぴったりの横型シルエットです。フラットタイプのポーチなので、バッグの中でかさばりにくいのも嬉しいポイント。

