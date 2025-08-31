TM NETWORKとGinza Sony Parkがコラボレーションした体験型エキシビジョン『TM NETWORK 2025 IP』が、8月26日から10月3日まで開催されている。一般公開に先立って25日にプレス内覧会が開かれ、TM NETWORKメンバーの小室哲哉（Key）、宇都宮隆（Vo）、木根尚登（Gt）が記者会見に登壇した。

『TM NETWORK 2025 IP』はTM NETWORKにとって初の大型エキシビション。彼らにまつわる3つの“IP”「知の財産（Intellectual Property）」「知の公園（Intelligence Park）」「知の哲学（Inspiring Philosophy）」をテーマに構成されている。

TM NETWORKの楽曲がモチーフとなって今回のエキシビジョンのために開発されたゲームプログラム、そしてTM NETWORKの3人がミュージックシーンに残してきた数々の軌跡を知ることができるアーカイブ展示、メンバーの思い出のメニューからヒントを得たフードコラボレーション、およそ40種類に及ぶオリジナルグッズなど、 FANKS（TM NETWORKのファンの呼称）はもちろん、ファン以外でも楽しむことができる盛りだくさんの内容となっている。司会には筋金入りのFANKSだという住吉美紀アナウンサー、解説に佐々木康浩氏（ソニー企業株式会社）、兼平裕巳氏（ソニーミュージックレーベルズレガシープラス代表）、TM NETWORKとグッズでコラボレーションした『タマ＆フレンズ うちのタマ知りませんか？』より、タマが登場した。

『TM NETWORK 2025 IP』のタイトルとロゴの原案は小室によるもので、芝生のようなモチーフは、Ginza Sony Parkが銀座の公園をコンセプトとしていることに由来している。「i」の地球のデザインやトライアングルを多用したイメージなど、ホテルの部屋のメモに描いたラフ画がそのまま採用されているそうで、小室は嬉しそうに笑みを見せていた。

Netflix映画『シティーハンター』とエンディングテーマ「Get Wild Continual」をモチーフにしたゲームコーナーでは、ソニーが開発中の幅広い触覚表現を可能にした「ハプティックコントローラー」を使ったシューティングゲームが用意されている。一足先にエキシビジョンを体験したメンバーは、シューティングが得意だという宇都宮が高得点を獲得し「ワイルドエージェント」、木根はその下のランクの「トレーニングエージェント」の称号を獲得。宇都宮は「やり方が分かってきたらバシバシいけるようになって、終わった瞬間に“すごいなこれ”、っていうぐらい面白かったです」とプレイを振り返った。筆者も内覧時にシューティングゲームを体験してみたのだが、銃を撃った時の反動がリアルでより没入感を際立たせていると感じた。

「Dancing Reel」では、ソニーの3Dキャプチャー技術を活用し、自身のデジタルキャラクターが楽曲に合わせて踊り出すスマホサイズの縦型動画をつくることができる。TM NETWORKの楽曲「COME ON EVERYBODY」に乗せて自身の3Dキャプチャが宇都宮の実際の動きやリズムに合わせて踊る様子を目の当たりにした宇都宮本人は「ほかの人がやってると、僕の方がもっと恥ずかしくなる。こんなことやってるのかって」と照れくさそうに笑みを見せていた。

音楽に没入できるシアター型展示「Intelligence Park」は、ソニーのCrystal LEDに映し出される高画質映像と360 Reality Audioによる立体音響、映像と連動してズンズンと振動する床「Haptic Floor」で構成した特別な会場内で、TM NETWORKの楽曲の世界観を体感できる。サウンドミックスには小室自身が立ち会っており、展示内で流れる4曲のリミックスも新たに小室が手がけていると明かした。

ほかにも、Ginza Sony Park内B3のレストラン「1/2 (Nibun no Ichi)」では、バンド名が命名された場所であることからファンの中で“聖地”となっているレストラン・すかいらーく1号店のメニューをもとに、メンバーが当時よく食べていた思い出のメニューや楽曲をモチーフとしたコラボメニューなどが用意されている。ハンバーグを食した小室は懐かしい味に感動を覚えたらしく、「食感にはそういう記憶を蘇らせる力があるのかもなと思いました」とコメントした。

2024年にデビュー40周年を迎え、これらを記念した様々なプロジェクトやリリースを展開してきたTM NETWORK。最後に小室は「40年やってきたご褒美みたいな感じで、ありがたいことだなと思います。（デビューするレーベルに）EPICソニーを決めた時のこととかを、今日は思い出しました」と感慨深そうに話していた。『TM NETWORK 2025 IP』は、8月26日から10月3日までGinza Sony Parkにて開催される。

（文＝渡辺彰浩）