2026年ゴールデンウィークに公開される劇場版『名探偵コナン』第29弾の超特報映像が公開され、萩原千速役を沢城みゆきが担当することが発表された。

原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。2025年に公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146億円を記録し、3年連続100億円突破。2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

最新作始動の発表を受け、劇場限定で流れていた超特報映像が公開。『隻眼の残像』のラストに流れる2026年公開の劇場版29弾の後付け映像（超特報）にて、高速道路を駆け抜けるバイクと、白い羽、毛利蘭がつぶやく「風の女神様……」というセリフから、ファンの間では早くも、次回のメインキャラクターは“神奈川県警の萩原千速”ではないか、と期待の声が上がっていた。萩原千速役に決定した沢城は「田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました」とコメントを寄せている。

■沢城みゆき（萩原千速役）コメント千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）