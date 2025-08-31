お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が31日、MCを務めるABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、第3子誕生を祝福される場面があった。

30日に自身のインスタグラムで「2025年夏、第三子が誕生しました！」と報告。赤ちゃんの小さな足の写真もアップした。さらに「千原三兄弟！よろしくです！」とつづっていた。

テレビ朝日の田中萌アナウンサーから「3人目のお子さんが誕生されたということで、おめでとうございます」と振られると、スタジオには拍手が。ジュニアは「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべて感謝。「そら、まあねえ、かわいいねえ。そらかわいいねえ、はい」と目を細めた。

そのまま次の話題に移ろうとすると、田中アナから「何か言って欲しかった」とツッコミが入った。

そんなジュニアに、ゲストコメンテーターのモモコグミカンパニーは「私、3人きょうだいの真ん中なので、真ん中の子をかわいがってあげてください。二の次にされがちなので」と、実体験を元にアドバイス。元テレビ朝日ディレクターの中川みち子弁護士も「3人姉妹の一番下だったので、一番下をかわいがってください」と話し、スタジオには笑いが絶えなかった。

ジュニアは15年に一般女性と結婚。17年に第1子男児、21年に第2子男児が誕生した。