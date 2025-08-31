絵も作文も母親の作品。受賞しても罪悪感と劣等感が膨らむばかり
なんだか息苦しい。ゴミだらけの汚部屋で過干渉な母と暮らす女子大生／なんで私が不倫の子 汚部屋の理由と東大の意味（1）
東京藝大にストレートで合格、翌年に中退して東京大学に合格。そんな華々しい経歴を持つハミ山クリニカさんですが、実は子どもの頃から汚部屋で母と2人暮らしをしていたそう。夫と別居する母はどこか精神的に不安定で、娘のハミ山さんが自分のすべて。娘の日記やメールをすべてチェックするのは当たり前、髪形や服装も自分の思い通りにならなければ、怒りでコントロールする――。そんな母親との生活の影響から、世間とは徐々にずれてしまったハミ山さんの「常識」。大学で様々な友人と関わる中で、「自分の家の普通」の感覚を疑い始めます。
※本記事はハミ山クリニカ著の書籍『なんで私が不倫の子 汚部屋の理由と東大の意味』から一部抜粋・編集しました。
■ママが獲った賞
著＝ハミ山クリニカ／『なんで私が不倫の子 汚部屋の理由と東大の意味』