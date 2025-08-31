¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¾ëÅçÌÐ¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢²£»³Íµ¤Ë¡Èº¹¤·Æþ¤ì¡É¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡¾ëÅçÌÐ¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡Ê¡Åç¡¦Ï²¹¾Ä®¤Îµ¢´Ôº¤Æñ¶è°è¤òË¬¤ì¤¿¾ëÅç¤È¿¹ËÜ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÇÀ¶È¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤¸¤å¤¦¤Í¤ó¡Ê¥¨¥´¥Þ¡Ë¡×¤È¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿©ºà¤Ç¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¤È¤â¤Ë¥í¥±¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ä¤¯º¹¤·Æþ¤ì¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡µÙ·ÆÃæ¤Ë£²¿Í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¤¿²£»³¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¿¹ËÜ¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Î¥í¥±¤È´ª°ã¤¤¡£2¿Í¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤Í¤ó¡Ê¥¨¥´¥Þ¡Ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡ÖÎä¤ä¤·ÃãÄÒ¤±¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´î¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¡¢8·î30Æü¸á¸å8»þ11Ê¬¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢²£»³¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡¿42¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï105¥¥í¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
