¡Ö´éÌÌ¤À¤±¤ÇÅ®¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾®ºåÍ³²Â(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¡¹¤Î¥×¡¼¥ë¤Çà¥º¥ÖÇ¨¤ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËå¤Î»Ò¤É¤â¤È¥×¡¼¥ë¤¤¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¿å¤«¤±¤é¤ì¤ÆºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é´éÌÌ¤À¤±¤ÇÅ®¤ì¤¿¤«¤±¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¼!¡×¤È¡¢¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿åÃå»Ñ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤òÈäÏª¡£40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î»ëÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ºå¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe.Bloon¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤Î±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¥Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦!¡×¡ÖÏÂ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤À¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£