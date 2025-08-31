OSAJIから数量限定♡”美肌菌”に着目したお得なセット発売

敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、菌活スキンケアに着目した「エンリッチバイオシリーズ」の数量限定キットが登場します。2025年9月17日（水）に発売される2種類のセットは、セラムとクリーム、またはセラムとオイルの組み合わせ。弱酸性の肌環境を整え、うるおいと皮脂バランスをサポートしながら、肌本来の美しさを引き出します。健やかでゆらぎにくい肌を目指す方におすすめです。

数量限定の特別なデュオセット



「エンリッチバイオ デュオセット セラム＆クリーム」（\9,020 税込）は、セラムで弱酸性の肌環境を整え、クリームでうるおいの巡りをサポート。

軽やかな使用感で日中も夜も快適に使えるアイテムです。

一方、「セラム＆オイル」（\9,240 税込）は皮脂不足が気になる肌に寄り添うセット。4種の植物オイルやサンダルウッドオイル*6を配合し、バランスの取れたうるおいをキープします。

*6 ビャクダン油（保湿成分）

美肌菌を育むスキンケアの秘密



OSAJIが大切にするのは、肌に存在する美肌菌1が心地よく過ごせる環境。プレバイオティクス成分2やミネラル3、擬似セラミド4などを配合し、うるおいとバリア機能をサポートします。

菌活スキンケアを続けることで、肌本来のコンディションが整い、ゆらぎにくく健やかな美しさを育むことができます。

*1 皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

*2 α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（保湿成分）

*3 乳酸Ca、乳酸Mg、乳酸K、乳酸Na（保湿成分） *4 スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）

肌本来の美しさを叶えるOSAJIの限定キット



今回の「エンリッチバイオ デュオセット」は、菌活スキンケアの魅力を実感できる特別な組み合わせ。

セラムとクリーム、またはオイルを重ねることで、季節の変化や外的刺激に負けない、すこやかな肌を目指せます。数量限定発売なので、気になる方は早めにチェックして。

公式オンラインや直営店舗では予約特典も用意されているので、この機会に自分の肌と向き合うステップを取り入れてみてはいかがでしょうか♡