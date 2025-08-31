フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が30日、アシスタントを務める同局「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。自身の結婚をあらためて報告した。

番組オープニングで、MCの明石家さんまが「さあ、ここでちょっと、素晴らしい発表があります」と切り出し、「自分だと思う人、手を上げていただいて」と芸人たちに投げかけた。

一通りのラリーを終えたところで、さんまが「実は、えー、本当に発表いたします。こちら。藤本が結婚いたします！」と藤本アナの結婚を報告。「マジっすか？」「そうなの？」「おめでとうございます」とざわつく中、さんまは「今日、私も初めて聞いた。新妻、この放送の時には結婚してるのか？」と聞いた。

藤本アナは「いや、ギリギリまだです。この放送の2週間後ぐらいに結婚」と結婚タイミングに言及。さんまが「どういう方なの？」とお相手について聞くと、藤本アナは「大学の同級生」と告白。さんまが「東大なの？」と確認すると、「そうですそうです。医学部ですね」と藤本アナ。「お医者さん」と明かした。

あらためて、さんまは「入籍は2週間後？」と確認。「はい、そうです」と藤本アナ。さんまは「あ〜良かった。この辺と付き合わずに良かった、ホントに。おめでとうございます」と祝福した。

藤本アナは26日放送の「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）で結婚を生報告。「私事で、ありがとうございます。改めて、仕事を頑張っていきたいと思っておりますが。なんか、こんなに温かく言われると、恥ずかしいなという気持ちになってます」と照れ笑い。お相手について「ドクターでいらして」という言葉に「そうですね、はい」と頷いていた。

藤本アナは東大医学部健康総合科学科を卒業し、19年4月、同局に入社。同年10月に「めざましテレビ」のフィールドキャスターに抜てきされ、エンタメキャスターを経て情報キャスターとなった。現在は「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）の火・水・木曜情報キャスター、「Mr．サンデー」（日曜後8・54）のMC、「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）のアシスタントを担当している。