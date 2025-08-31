◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜―イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）が、５回まで５７球を投げて許した走者は２死球のみの無安打無失点というノーヒットノーラン投球を見せている。

１回表の立ち上がりは、先頭の下田（福知山成美）に対して初球の１３４キロ直球が死球。１死一塁から３番の矢島（神戸弘陵）に対しても１３３キロが死球となるなど制球を乱していたが、１死一、二塁で４番打者の新谷（福知山成美）を三ゴロ併殺打で打ち取って、最速１３５キロをマークした初回のピンチを切り抜けた。

１回裏先頭の１打席目は二ゴロに倒れたが、２回は３者凡退。３回表も２三振を奪って３者凡退で抑えると、３回裏１死走者なしの２打席目は四球を選んで出塁し、松井秀喜氏（５１）の２年連続本塁打となる先制３ランにつなげた。

リードをもらった４回は１死から２者連続の見逃し三振。３イニング連続で３者凡退となった。５回も先頭打者から空振り三振を奪って、イニングをまたいで３者連続三振を奪うと、後続も打ち取って、５回終了時点で無安打無失点投球となった。

高校野球女子選抜戦は４年連続で完投しているイチロー氏。昨年は９回１４１球を投げて１０安打３失点、１０奪三振だった。