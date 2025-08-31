『24時間テレビ』84歳・萩本欽一、生出演 チャリティーランナー・横山裕にエール「頑張らなくて良いんだぞ！」
萩本欽一（84）が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）に生出演。チャリティーマラソンランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT／44）にエールを送った。
【過去大会の模様】斬新すぎる！若かりし日の欽ちゃんら
チャリティーマラソンランナーを務めた経験もある萩本は、横山に「頑張らなくて良いんだぞ！よっくりいけよ！」とエールを送った。
今回は「子どものころ、経済的にも不安の中で生きていました」と語り、弟たちは養護施設のお世話になったこともあるという横山の思いを受けて、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。
横山は、8月30日午後8時11分にマラソンをスタート。スターターは、横山と親交の深い相葉雅紀（嵐／42）が務めた。走行距離は105キロだと発表され、メイン会場の東京・両国国技館を目指している。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
