第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログを更新。

背中を痛めてしまったことを明かしました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「ギックリ背中になってしまった」「すぐに痛み止めを飲んだけど、背中と腰の後遺症の痛みが同時に出てしまって困っています」





花田虎上さんは、娘と一緒に食事をしたことを綴ると、「終わってからまたギックリ腰になりそうな感じになってしまって、腰わかばって車に乗り込もうとしたら頭を打ってギックリ背中になってしまった」と、投稿。



続けて「すぐに痛み止めを飲んだけど、背中と腰の後遺症の痛みが同時に出てしまって困っています。」と、明かしました。





そして「日本一の整形外科の先生をご存知の方がいらっしゃったら教えてください」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「背中と腰・・・大変でらっしゃいましたね。よき先生との出会い、心から祈ってしまいます」・「お兄ちゃん 大丈夫でしょうか 心配しております 背中と腰の痛みもおつらいと思いますが 打った頭の痛みは大丈夫ですか 頭を打った時は無表情でも時間が経って現われる症状があるので注意なさってくださいね」・「あらまぁ お兄ちゃん びっくりしたよ!! 腰 背中 痛かったでしょうね 痛み止めで 効いてるけど…また痛み続くと 心配です 整形外科 合う合わないも あるから 難しいですよね お兄ちゃんの ご友人や もしかしたら ブログ見てる 整形外科の先生が 居るかもしれないですね これ以上 酷くならない事願ってます」などの反響が寄せられています。









