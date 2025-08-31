隠し通せませんよ！不倫している男性の「不自然な行動」
もし夫が不倫しているなら、何か「おかしい」と感じる行動をしているもの。
どんなに器用な人でも、絶対に隠し通せるものではないのです。
そこで今回は、そんな不倫している男性の「不自然な行動」を紹介します。
スマホを手元から離さなくなる
不倫中の男性は、絶対に妻を含め他人にスマホを見られまいとします。
なので、スマホをテーブルに置く際は決まって画面を裏向きにしますし、トイレや風呂にもスマホを持ち込むようになったりもするでしょう。
身だしなみが変化する
一般的に男性はあまり服装などの身だしなみへの意識が変わらないもの。
でも、服の趣味が変わったり、清潔感が増したり、ダイエットを始めたりなどするなら、他の女性に影響されている可能性が考えられます。
要は無意識のうちに不倫相手の好みに近づこうとしているのでしょう。
仕事や家庭の愚痴を言わなくなる
不倫をしている男性は気持ちの面が充実します。
なので、仕事や家庭の愚痴などをいつも口にしていた男性でも、愚痴を口にしなくなるのは往々にしてあることです。
つまり今まで愚痴っていたことを解消できるような女性ができて、その女性に心の隙間を埋めてもらっている可能性があります。
もし夫の行動が今回紹介した内容に当てはまるなら、不倫の可能性を疑った方がいいかもしれませんよ。
