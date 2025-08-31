チョコレート専門店の“チョコドリンク”は間違いなし！焼き芋をゴロっとのせた1杯で、ひと足早く秋を感じてみて
これからの季節は、秋の味覚が主役のメニューが気になりますよね。
スペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」には、焼き芋をゴロっとのせたチョコレートドリンク「金蜜芋のチョコレートドリンク」が新登場。
9月1日（月）から、秋限定でMinimal全店舗にて順次販売がスタートします。
10月1日（水）からはホットでも楽しめますよ。
チョコレート専門店「Minimal」の秋限定ドリンク
Minimal は“丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す”を原点に、世界のカカオ産地を訪れ、良質なカカオ豆から職人さんが手仕事で製造する、日本発のチョコレート専門店です。
この秋は、濃厚な甘味の焼き芋×高カカオチョコレートの秋限定のドリンク「金蜜芋のチョコレートドリンク」（税込890円 ※イートイン／テイクアウト可）が登場します。
※麻布台ヒルズ店のみテイクアウト：税込900円／イートイン：税込1000円で提供。
焼き芋をゴロっとのせた「金蜜芋のチョコレートドリンク」
主役のさつまいもは千葉県の石田農園で丁寧に育てられた、濃厚な甘味の『金蜜芋』をたっぷり使用。
金蜜芋の濃厚な甘みを溶け込ませたドリンクにホイップクリーム、キャラメルのような甘味のブロンドチョコレート、金蜜芋の特製ソースを合わせ、角切りの焼き芋をトッピング。
ベースのドリンクには、ガーナ産×ハイチ産カカオをブレンドしたカカオ70％以上の高カカオチョコレートを使用。
ビターな高カカオチョコレートをベースにすることで、濃厚で満足感がありながら重すぎず、軽やかな後味が楽しめるそうですよ。
爽やかなコールド、まろやかなホットで楽しめる
コールドタイプには、隠し味にコーヒーをひとさじ加えて、爽やかな余韻と奥行きをプラス。
秋が深まる10月から提供されるホットは、ベースのチョコレートドリンクに生クリームを加えて、まろやかで深みのある味わいに仕立てているのだとか。
「金蜜芋のチョコレートドリンク」はMinimal 下記4店舗にて、9月1日（月）から11月末頃までの販売予定です。
残暑が厳しい9月はひんやりアイスで、秋が深まる10月以降はホットで味わってみてはいかがでしょう。
※祖師ヶ谷大蔵店のみ9月3日（水）からの販売です。
■販売店舗：
Minimal 富ヶ谷本店、Minimal The Baking 代々木上原、Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ
Minimal ホームページ：https://mini-mal.tokyo/
Instagram：＠minimal_beantobarchocolate
参照元：株式会社Bace プレスリリース
