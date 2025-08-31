シャッフル生活最終日。イケメン美容師と永瀬廉似のインフルエンサー、2人のイケメンから告白された美女ダンサーが涙する一幕があった。

【映像】白肌眩しい美人ダンサーの水着姿&告白の答え

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終告白でまいか（26歳／ダンサー）の元を訪れたしん（28歳／インフルエンサー）とりく（23歳／美容師）。しんは「時間は短かったけど、短い時間が1番濃くてほんまに幸せな時間でした。僕はまいかちゃんの優しくて、よく笑って、ちょっと天然で。そういうところが大好きです。まいかちゃんは幸せになるべき人間やと思ってるし、僕が幸せにするので、僕とよかったら付き合ってください。大好きです」と告白をし、りくは「初めて見た時天使が来たと思って、気付いたらもう好きでした。会って話してる時間も会えなくて1人で『何してるんだろうな』とか、全部が宝物です。優しくて無邪気で変に着飾らないところ、たまにアホで僕は全部が大好きです。今もこれからもずっと追い続けます。僕と付き合ってください」と想いを伝えた。

2人からの告白に「ありがとう」と答え、涙を流すまいか。まさかの涙に「なんの涙？これ」とツッコミを入れるスタジオの峯岸だったが、果たしてまいかが出した答えは――！？