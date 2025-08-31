【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自分らしさを出していくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
守ってくれる人や一緒に悩んでくれる人が側にいるでしょう。拒絶したり茶化したりせずに、大事にしてあげると良いです。仕事や公の場では他の人とぶつかったり争ったりすることを避けていきたいと思います。穏やかさを貫くことで、邪魔者な人達はやきもきするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
自分が本来持っている、カラーや良さを発揮したりアピールしていきます。自分の好きが伝わりすぎても、心配する必要はないでしょう。シングルの方は、キザな部分を出してくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもあなたへの優しさを忘れないでいてくれます。
｜時期｜
9月5日 執着される ／ 9日6日 交流が増える
｜ラッキーアイテム｜
ヘアアクセサリー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞