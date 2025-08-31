RED WARRIORS¡¢¡ã¸¶ÅÀ²óµ¢Tour¡ä»¥ËÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¸ø±é¤¬·èÄê
2025Ç¯·ëÀ®40¼þÇ¯¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëRED WARRIORS¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡ãRED WARRIORS 40th Anniversary Vol.3 ¸¶ÅÀ²óµ¢ Tour ¡ÈOh My God¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î40¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¥É¥é¥à¤ËµìÃÎ¤ÎÃç´Ö¡¦¸µBOØWY¤Î¹â¶¶¤Þ¤³¤È¤ò·Þ¤¨¡¢µî¤ë6·î¤Ë¤ÏË½Æ°¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¹Ô¤¦¸¶ÅÀ²óµ¢¥Ä¥¢¡¼¡ãÅìµþ3days¡ä¤¬Â¨Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï40¼þÇ¯´ë²èÂè»°ÃÆ¡£1985Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÅìµþ3days¡ä¤ò¤Ê¤¾¤ë4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é¤Î»¥ËÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£RED WARRIORS¤Ç¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤Ï¡ãFire Drops¡ä°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¡£
4¿ÍÊÔÀ®¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ãÅìµþ3days¡ä¤È¡¢¤³¤Î3¸ø±é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê6¸ø±é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢RED WARRIORS¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¿ÍÀ¸¤Ï°ì´ü°ì²ñ¤À¡£
40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¥ì¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡£¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÃç´Ö¤ÈÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º ¥¢¡¼¥ß¡¼¤Î³§¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤¼¡ª
¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ª
¨¡¨¡¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É✡¥æ¥«¥¤
40Ç¯Á°¥ª¥ó¥Ü¥í¤Î¼Ö¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢
¤¢¤Îº¢¤Î¶ò¤«¤Ê²¶¤¿¤Á¤¬²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¨¡¨¡shake¡ÊÌÚÊë¡Éshake¡ÉÉðÉ§¡Ë
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤½¤ì¤Ë»¥ËÚ¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤òÁÛ¤¤½Ð¤¹¡£º£²ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â»ä¤¬½»¤àËÌ³¤Æ»¤Ç½ÐÍè¤ë¤Ã¤Æ»ö¤â´¶³´¿¼¤¤¡£´û¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡¥¥è¥·¡Ê¾®Àî¥¥è¥·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ãRED WARRIORS 40th Anniversary Vol.3 ¸¶ÅÀ²óµ¢ Tour ¡ÈOh My God¡É¡ä
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ) »¥ËÚ PENNY LANE 24
17:00 open / 18:00 start
Á°Çä »ØÄêÀÊ\11,000 ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï9,900¡Ê¶¦¤ËÀÇ¹þ/1DrinkÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§
¡Ú²ñ°÷Àè¹Ô¡Û8·î31Æü(Æü) 10:00¡Á9·î7Æü(Æü)23:59 https://www.redwarriors.jp/ ¡öÃêÁª
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô / e+¡Û 2025Ç¯9·î21Æü(Æü)10:00¡Á10·î5Æü(Æü)23:59 ¡öÃêÁª
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 10:00¡Á ¡öÀèÃå
¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://eplus.jp/redwarriors-hk/
¼çºÅ / Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§WESS: info@wess.co.jp
2025Ç¯11·î28Æü(¶â) Ì¾¸Å²° ElectricLadyLand
18:15 open / 19:00 start
Á°Çä\11,000¡ÊÀÇ¹þ/1DrinkÊÌ) ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§
¡Ú²ñ°÷Àè¹Ô¡Û8·î31Æü(Æü) 10:00¡Á9·î7Æü(Æü)23:59 https://www.redwarriors.jp/ ¡öÃêÁª
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô / e+¡Û 2025Ç¯9·î21Æü(Æü)10:00¡Á10·î5Æü(Æü)23:59 ¡öÃêÁª
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 10:00¡Á ¡öÀèÃå
¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://eplus.jp/sf/detail/4382790001-P0030001
¼çºÅ / Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¥é¥ó¥É 052-201-5004 el@el.co.jp
2025Ç¯11·î30Æü(Æü) ÇßÅÄ BananaHall
17:00 open / 17:30 start
Á°Çä\11,000¡ÊÀÇ¹þ/1DrinkÊÌ) ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§
¡Ú²ñ°÷Àè¹Ô¡Û8·î31Æü(Æü) 10:00¡Á9·î7Æü(Æü)23:59 https://www.redwarriors.jp/ ¡öÃêÁª
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô / e+¡Û 2025Ç¯9·î21Æü(Æü)10:00¡Á10·î5Æü(Æü)23:59¡öÃêÁª
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 10:00¡Á ¡öÀèÃå
¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://eplus.jp/redwarriors-o/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥½¡¼¥´¡¼Âçºå06-6344-3326¡ÊÊ¿Æü14:00-16:00¡Ë
¡ãRED WARRIORS 40th Anniversary Vol.2 ¸¶ÅÀ²óµ¢ Tour ¡ÈOh My God¡É¡ä
2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ) ¿·½É LOFT
18:30 open / 19:30 start
Á°Çä\11,000¡ÊÀÇ¹þ/1DrinkÊÌ) ¡ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
¼çºÅ / Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§LOFT 03-5272-0382
2025Ç¯10·î10Æü(¶â) ½ÂÃ« eggman
18:30 open / 19:30 start
Á°Çä\11,000¡ÊÀÇ¹þ/1DrinkÊÌ) ¡ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
¼çºÅ / Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§eggman 03-3496-1561¡Ê15:00~20:00¡Ë
2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ) ¸¶½É ¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë
18:30 open / 20:00 start
Á°Çä\22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ü¥ª¡¼¥À¡¼) ¡ö¸ÂÄê100ÀÊ¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµÉÕ¤
¥Á¥±¥Ã¥È¡§SOLD OUT
¼çºÅ / Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë 03-3499-5205¡Ê15:00-24:00 ±Ä¶ÈÆü¤Î¤ß¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡RED WARRIORS 40¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡RED WARRIORS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RED WARRIORS 40¼þÇ¯X
¢¡RED WARRIORS 40¼þÇ¯Facebook
¢¡RED WARRIORS YouTube