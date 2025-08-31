こういう男性が当たり！LINEでわかる「マジメな男性」の特徴
気になる男性とLINEをやり取りしていると、相手の男性の性格がある程度見えてくるもの。
そこで今回は、LINEでわかる「マジメな男性」の特徴を紹介します。
既読スルーをしない
性格的にマジメな男性は既読スルーをしないもの。
基本的にはなる早で返信しようとしますし、万が一忙しい場合でも「あとで返事するね」など、ちょっとした一言を送ってくれたりします。
また、マジメな性格の男性の中には既読にすると「スルーしちゃダメ」という意識が働くため、返信できるタイミングになるまで未読にしておくという人もいるでしょう。
スタンプのみの返信をあまりしない
性格的にマジメなタイプの男性は、返信がスタンプのみということをあまりしません。
マジメな性格の男性ほど、ちょっとした手間を惜しまないものなのです。
グループLINEでもレスが早い
マジメなタイプの男性だと、グループLINEでもレスが早い傾向があります。
グループということで「他の人に迷惑をかけないようにしよう」という気持ちが真っ先に働いてしまうのでしょう。
また、グループLINEにおいても、スタンプのみの返信をしなかったりするものです。
気になる男性がマジメなタイプかを確かめたいなら、ぜひ今回紹介したポイントでその男性のLINEでの行動を確認してみてくださいね。
